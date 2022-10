Dodô e un recupero lampo e Terzic può essere realmente un’alternativa da quella parte?

Le ultime ore hanno visto diversi ribaltoni sul fronte destro difensivo: non solo il rientro piuttosto precoce e fulmineo di Dodô ma anche una soluzione del tutto nuovo e paradossale. Parliamo di Aleksa Terzic che il minutaggio fin qui l’aveva accumulato solo giocando sul lato mancino, il suo preferito ovviamente. Già a Bergamo il serbo era subentrato a un insufficiente Venuti mentre contro gli Hearts è arrivato un bell’assist, nonostante l’esigenza di rientrare sul piede forte per effettuare il cross per la testa di Mandragora. Il brasiliano è il titolare indiscusso ma resta da capire se è già pronto per tornare dal primo minuto domani sera: e su chi ricadrebbe la scelta in caso di forfait? Di Venuti sappiamo già tutto, in positivo e in negativo, di Terzic qualcosa da scoprire sicuramente c’è ancora, chissà però se ad alti livelli.