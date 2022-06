Dodô, Mandragora, Jovic… ma il difensore centrale? Un ruolo da coprire e per il quale potrebbe essere decisivo Burdisso

Portiere, esterno basso, centrocampisti e attaccante sono attualmente i temi di mercato principali in casa Fiorentina. Trattative che sembrano proseguire spedite, con il pacchetto Dodô–Mandragora–Jovic che potrebbe davvero essere confezionato nei prossimi giorni. C’è un ruolo, invece, di cui si parla pochissimo nonostante sia tutto fuorché a posto: quello del difensore centrale.

Un reparto in cui la Fiorentina annovera al momento Milenkovic, Ranieri, Nastasic, Igor e Martinez Quarta. Basta leggere i nomi per capire che i dirigenti viola devono intervenire in questo ruolo, soprattutto se Milenkovic dovesse davvero partire. Servono giocatori forti e pronti per giocare, vista l’alternanza che sarà inevitabile con l’impegno aggiuntivo della Conference League.

Al momento però tutto tace, la Fiorentina non sembra essersi mossa con decisione su nessun difensore centrale. Esiste la possibilità che il club viola decida di pescare all’estero, in particolare in Sudamerica sullo stile di Martinez Quarta o se vogliamo di Gonzalo Rodriguez. La palla in tal caso passerebbe a Nicolas Burdisso, esperto di certi ambienti.

Vedremo dunque come e soprattutto quando si muoverà la Fiorentina, ora più concentrata su altri reparti ma senza dubbio consapevole che la difesa va messa a posto. In attesa di capire cosa farà Milenkovic e, magari, agire proprio in conseguenza di ciò.