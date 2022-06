Dodô, un affare che parte da lontano e la Fiorentina è pronta ad alzare la propria asticella

La Fiorentina continua la propria trattativa con lo Shakhtar Donetsk per Dodô. Un affare questo che parte da lontano e che potrebbe essere il primo a prendere corpo.

Ieri è uscita la notizia che la prima offerta viola non è stata accettata dai dirigenti del club ucraino, ma l’intenzione sembra proprio quella di alzare la cifra sul piatto per arrivare a mettere qualcosa come 12 milioni di euro.

Dodô andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Odriozola che è tornato alla casa madre, ovvero il Real Madrid.