Domani la Juventus presenta Chiesa… ma i social insorgono contro il giocatore

Dopo ormai diverso tempo dall’approdo in bianconero, la Juventus presenterà alla stampa l’ex Fiorentina, Federico Chiesa. Sotto il post del giornalista Romeo Agresti, vicino alle vicende della Vecchia Signora, però alcuni tifosi non l’hanno presa bene.

#Juventus: domani, alle 14, la presentazione di #Chiesa // Chiesa will be presented as Juventus player tomorrow at 14 2️⃣2️⃣⚪️⚫️@GoalItalia

— Romeo Agresti (@romeoagresti) October 29, 2020