Domani nasce il Borja bis: visite e firma per una storia da tutti felici e contenti

Il secondo mandato di Borja Valero alla Fiorentina inizierà domani secondo il Corriere dello Sport – Stadio. Lo spagnolo effettuerà le visite e firmerà in sede il contratto che lo legherà a Firenze fino al 2021 (con opzione per un ulteriore allungo). Il filo che lega l’ex Inter alla maglia viola non si è mai spezzato ed eccolo riproporsi tre anni dopo in una storia da tutti felici e contenti: spogliatoio, Iachini e dirigenza.

