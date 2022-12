Dominguez nel mirino viola ma il Bologna fissa con l’agente per il rinnovo: l’argentino e la pretese del top club

Tra le ambizioni della Fiorentina per il centrocampo del futuro c’è anche Nicolas Dominguez, argentino del Bologna e nel giro dell’Albiceleste (niente Mondiali per lui però): su di lui pende un rinnovo contrattuale ancora in stand-by, con scadenza al 2024. I rossoblù stanno cercando un punto d’incontro con l’agente Sabbag che appare un po’ sfuggente, come spesso accade in queste situazioni, ma che dovrebbe incontrare il ds Sartori intorno a metà gennaio. In caso di mancata intesa Dominguez finirebbe per forza di cose sul mercato e la Fiorentina è pronta eventualmente ad inserirsi, fermo restando che il classe ’98 vorrebbe cambiare aria eventualmente per un top club. Da capire nel caso, se la Fiorentina rientrerebbe nelle sue destinazioni.