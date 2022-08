Domino portieri: Meret allo Spezia, Neto in Inghilterra e Dragowski ancora ai box

Dopo l’esperienza alla Fiorentina, Norberto Neto ha faticato sempre di più a trovare la giusta continuità, alternando esperienze da titolare (anche con ottimi risultati come a Valencia) a inconcepibili stagioni passate seduto in panchina. Il portiere brasiliano sembrava destinato a tornare in Italia, sponda Napoli, nel ruolo di secondo di Meret. Adesso, però, con gli azzurri che hanno virato su Kepa, Neto è prossimo a provare una nuova esperienza in Inghilterra. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il brasiliano è ad un passo dal Bournemouth, club appena tornato in Premier League. Intanto Meret è pronto a rinnovare con il Napoli prima di accasarsi in prestito allo Spezia, con Dragowski che continua ad allenarsi a Firenze e che vede giorno dopo giorno ridursi il numero delle pretendenti.