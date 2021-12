Marco Donadel, ex calciatore della Fiorentina nonché ex allenatore dell’Under 16 gigliata, sta per iniziare una nuova avventura allo Spartak Mosca assieme ad un altro ex viola, Paolo Vanoli. I due ricopriranno i ruoli rispettivamente di vice ed allenatore, e domani avverrà la loro presentazione in Russia. Donadel stamattina era passato ai campini a salutare lo staff viola prima della partenza.