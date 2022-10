Donadel: “Voglio diventare il Bansky del calcio. Allenare il settore giovanile della Fiorentina mi ha dato tantissimo, ora sono pronto per prendere la mia carriera in mano”

L’ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, Marco Donadel, si sente pronto per il grande salto, ovvero quello di essere l’allenatore di una prima squadra.

“Allenare il settore giovanile della Fiorentina mi ha dato tantissimo – ha dichiarato Donadel a Gianlucadimarzio.com – Credo debba diventare un passaggio obbligatorio per chiunque abbia voglia di allenare, perché i ragazzi ti trasmettono un entusiasmo unico. Adesso mi sento pronto per prendere la mia carriera in mano. Vorrei fare il primo allenatore e vorrei farlo con un progetto che mi piaccia”.

Poi ha aggiunto: “Il mio desiderio è diventare nel calcio quello che è Bansky per l’arte: uno dei più quotati, ma nessuno sa chi è. Vorrei restare nelle retrovie lasciando liberi i giocatori di esprimersi: la loro performance è la vera opera d’arte”.