Donati: “Maleh è pronto per la massima categoria. Adesso la Fiorentina dovrà decidere se lasciarlo un altro anno a Venezia o portarlo subito in viola

Massimo Donati, opinionista di DAZN, ha commentato così la prestazione ed il campionato di Youssef Maleh dopo la sfida contro il Cittadella che ha sancito la promozione in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Questo ragazzo è pronto per la massima categoria. Ha dimostrato di avere qualità, alla quale abbina quantità, e forza di sacrificio. Adesso la Fiorentina dovrà decidere se lasciarlo un altro anno a Venezia o portarlo subito in viola, ma arrivando in anticipo su di lui ha fatto un grande acquisto”.