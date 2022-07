Dopo Agostinelli, Niccolò Pierozzi e Dutu, la Reggina potrebbe pescare ancora in casa Fiorentina. Secondo quanto scrive TMW, il club militante in Serie B avrebbe messo nel mirino l’attaccante Gabriele Gori.

Sul classe 1999 c’è anche l’Ascoli, che per la verità sembrava ormai ad un passo dal chiudere la trattativa. La Reggina invece ha premuto il piede sull’acceleratore e adesso è in pole position per l’attaccante della Fiorentina.