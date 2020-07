Dopo aver fatto inalberare Commisso, l’arbitro Pasqua ne combina un’altra delle sue

Passano i mesi, ma il caos è sempre lui a portarlo. Ve lo ricordate il Sig. Fabrizio Pasqua, arbitro di Juventus-Fiorentina 3-0 capace di far inalberare anche le persone calme e pacate? Sì, esattamente lui quello dei rigorini e dell’uso del VAR a piacimento. Ieri sera ne ha combinata un’altra.

Durante Sampdoria-Lecce, partita finita 2-1 con tutte e tre le reti segnate su rigore, il Sig.Pasqua si è reso protagonista di un episodio doloroso. Infatti, intorno al quarto d’ora del primo tempo, il giocatore doriano Federico Bonazzoli colpiva al volto Giulio Donati con un calcione roteante.

L’arbitro fiorentino Gianluca Rocchi era fuori posizione, ma a quanto si apprende dal Giudice Sportivo, ha subito richiesto conferma all’addetto al Var, ovvero il Sig.Pasqua.

“Pasqua mi dava esito negativo considerando il contatto fortuito”.

Ecco, dopo esser riuscito a far arrabbiare tutta la dirigenza della Fiorentina, Pasqua ne ha combinata un’altra. Che il colpo non fosse del tutto fortuito lo si è appreso subito, ma la chiamata di Rocchi getta ancor più in ombra lo status arbitrale di Pasqua.

Bonazzoli della Sampdoria, che ieri ha spaccato il naso a Donati del Lecce con una tacchettata in faccia, non viene squalificato nonostante la richiesta di prova TV perché, al VAR, Fabrizio Pasqua ha ritenuto l’intervento “fortuito”. Abbiamo un grosso problema con gli arbitri. pic.twitter.com/ejtxrGXjru — Riccardo Spignesi (@INTER291103) July 2, 2020