Dopo aver fatto saltare la trattativa con il Tottenham, l’hashtag #NoToGattuso spopola anche a Valencia. Non c’è pace per l’ex allenatore della Fiorentina

Poco più di un anno fa, la Fiorentina ufficializzava l’arrivo sulla panchina viola di Gennaro Gattuso. Il resto, è storia. Storia non propriamente fortunata per l’allenatore ex Napoli, che dopo l’addio fulmineo alla società gigliata, è tuttora disoccupato. Per lui queste, però, potrebbero essere le ultime ore senza una squadra perché il Valencia ha esonerato nel pomeriggio il tecnico e Gattuso sarebbe a un passo dalla firma con il club spagnolo. Il condizionale è d’obbligo, perché proprio a Valencia si è scatenata una polemica non da poco sul possibile arrivo dell’allenatore italiano. Nel mirino le solite frasi incriminate del passato contro donne, omosessuali e giocatori di colore. Questa l’accusa mossa anche dall’ex presidente del club iberico Miguel Zorio, che si è duramente schierato contro lo sbarco del mister calabrese.

#NoToGattuso: ve lo ricordate? È stato l’hashtag che spopolò tra i tifosi del Tottenham e che convinse la proprietà degli Spurs a non ingaggiare Gattuso la scorsa estate, sempre per le solite accuse, quando era ormai a un passo dalla firma. A questo giro il motivetto social è leggermente diverso, ma la sostanza non cambia: #NoAGattuso, seguito dallo stesso #NoToGattuso. Questa volta a lanciarlo sono stati i tifosi del Valencia. L’ufficialità dell’arrivo dell’ex allenatore viola sulla panchina della società giallorossa dovrebbe essere questione di ora. Dovrebbe, appunto. Con il Tottenham, un anno fa, non andò bene.