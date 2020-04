Dopo aver rifiutato uno scambio con il Milan, la Fiorentina rimane in pole per Paquetà: ecco la richiesta dei rossoneri

Secondo quanto riportato da Sportmediaset la Fiorentina è attualmente in pole per Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano del Milan. Arrivato in rossonero a gennaio 2019 per una cifra intorno ai 40 milioni il fantasista non ha convinto e Pioli lo ha definitivamente escluso dal suo progetto. La società milanista è pronto a cederlo di fronte ad un’offerta di 30 milioni di euro. Sul giocatore oltre alla Fiorentina ci sarebbe il Benfica di Rui Costa, che offerto 20 milioni. Sparito invece il PSG. Il Milan nella trattativa con la Fiorentina aveva proposto uno scambio con Castrovilli, ma la risposta arrivata da Firenze è stata un secco “no”.