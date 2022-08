Dopo Barak altri due innesti per la Fiorentina, ma tutto ruota intorno alla Conference. Italiano all’attacco per raggiungere un obiettivo fondamentale

Non sarà la partita della vita, un po’ perché la vita è altra roba, un po’ perché si tratta pur sempre di un preliminare di Conference e non una finale di Champions. Ma sicuramente quella in Olanda per la Fiorentina sarà una partita importante, che deciderà le sorti della stagione.

E anche gli ultimi colpi di mercato dipenderanno da questa sera. Oltre a Barak sono pronti altri innesti (a centrocampo e in difesa), che arriveranno a stretto giro di posta in caso di passaggio del turno, per offrire ad Italiano una squadra competitiva e attrezzata, per giocarsela ovunque, in tutte le competizioni. A quel punto, il mercato viola, potrebbe davvero diventare da sette in pagella, al netto anche di partenze importanti che comunque ci sono state.

Italiano, che come al solito sorprenderà con la formazione, se la giocherà all’attacco, provando a vincere. Questo sa fare la Fiorentina. Chiudersi, sarebbe rischioso. Non ci sarà questo problema, nemmeno dal punto di vista psicologico. Tornare in Europa, questo è l’imperativo, per poi tentare di arrivare in fondo alla competizione, per sperare di agguantare l’Europa League (anche attraverso il campionato).

Contro il Napoli, domenica, ci sarà la prova del nove in questo senso, per capire meglio a che livello fisico e di personalità è questa squadra, che fino ad oggi non ha affrontato le big. Il turnover, in questo inizio di stagione, sicuramente aiuta. La Fiorentina ha tante risorse, Italiano si fida di tanti calciatori. Poi, arriverà anche il tempo delle scelte, ma fino a novembre quando si giocherà praticamente ogni tre giorni, si andrà avanti per forza di cose così.

Prima, però, c’è da passare il turno. Con Rocco Commisso che seguirà la partita da Firenze, pronto a sostenere da vicino i suoi calciatori contro Napoli e Juventus, prima di ripartire per gli Stati Uniti. Sarà un tour de force importante, con il mercato nel mezzo, che ci racconterà meglio la stagione che vedremo. Sicuramente dal risultato di stasera dipenderanno anche i primi verdetti di inizio stagione. Lo si capisce bene anche dalle parole dei protagonisti e dall’importanza mediatica che viene data a questa gara.