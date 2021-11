Dopo essersi svincolato dalla Fiorentina in estate, un difensore ricomincia dalla Serie C e ritrova un suo ex allenatore in viola

Nuova avventura in Serie C con la maglia del Teramo per Pierluigi Pinto, ex difensore della Fiorentina classe 1998 che in estate si era svincolato dalla società viola dopo l’ultima esperienza in prestito al Bari. Nella sua nuova avventura in Abruzzo il calciatore ritrova l’ex allenatore delle giovanili viola Federico Guidi, che lo stesso Pinto ha avuto come mister a Firenze. Queste le parole:

“La presenza del mister Guidi ha giocato un ruolo fondamentale sull’esito positivo della trattativa – le sue dichiarazioni da neo-biancorosso – diciamo che mi ha visto crescere nel periodo degli Allievi Nazionali e nel successivo biennio in Primavera. Non è cambiato per niente, è sempre un martello in quello che chiede ai suoi calciatori”