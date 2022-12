Dopo Firenze, Pioli vuole riportare con sé Sportiello: l’ex viola a un passo dall’accordo a parametro zero

Una piccola parte della carriera di Marco Sportiello si è svolta anche a Firenze: tra gennaio 2017 a giugno 2018, prima da arrivo di gennaio, alternativo a Tatarusanu, e poi da titolare designato da Pioli per l’annata 2017/18. Il portiere poi è tornato all’Atalanta, dove è stato vice anche di Gollini e ora di Musso ma potrebbe presto riabbracciare proprio Pioli: a giugno infatti il suo contratto andrà a scadenza e secondo Calciomercato.com, il suo accordo a zero con il Milan è dietro l’angolo. Si ricongiungerebbe così la coppia allenatore-portiere già vista a Firenze, anche se in questo caso col ruolo di vice del titolare Maignan.