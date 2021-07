Dopo Gerson il Marsiglia fa spesa in Italia e strappa alla Roma un giocatore che interessava anche alla Fiorentina

Adesso è uffciale: Cengiz Under è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il club francese si è aggiudicato il turco in prestito con diritto di riscatto. Procede a gonfie vele dunque il mercato del Marsiglia che dopo aver riportato in Europa l’ex viola Gerson ha strappato alla Roma il turco che interessava anche alla Fiorentina. Intanto continuano ad andare avanti i contatti tra il club viola e quello di Longoria per risolvere il rebus Lirola.