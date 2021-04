Dopo Gomez, Gasperini ai ferri corti anche con Ilicic. Addio a fine stagione?

Dopo il litigio col Papu Gomez, Gian Piero Gasperini è ai ferri corti anche con un altro giocatore. Si tratta di Josip Ilicic: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo sloveno potrebbe lasciare l’Atalanta al termine della stagione. Fatale sarebbe stato un litigio con il tecnico della Dea, che infatti nelle ultime partite l’ha schierato con meno continuità rispetto al passato.

Sull’ex giocatore della Fiorentina ci sarebbe l’interesse del Milan, che sarebbe pronto ad affondare il colpo in caso di qualificazione in Champions League. Il costo dell’operazione? 5 milioni di euro, una cifra non alta considerando la carta d’identità di Ilicic.