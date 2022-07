Dopo i gol in Lega Pro c’è il salto di categoria per Spalluto: ecco la sua prossima squadra

Continua il giro delle squadre per il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina Samuele Spalluto. Dopo la proficua esperienza al Gubbio nella passata stagione condita da 11 gol in 30 partite, per l’ex Primavera viola è pronta la Ternana. Bruciata la concorrenza di Pescara, Frosinone e Spal, gli umbri lo piazzeranno al centro dell’attacco che dovrà mantenere la categoria (Serie B).

Nelle ultime ore, i contatti con la Fiorentina e col procuratore del giocatore si sono intensificati e adesso si lavora sulla formula dell’operazione. Si dovrebbe comunque trattare di un prestito. L’attaccante pugliese, non convocato da Italiano per il ritiro di Moena, ha un contratto fino al prossimo giugno: da capire quindi se verrà rinnovato prima di firmare con la Ternana.