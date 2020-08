Dopo i rumors viola, Giampaolo riparte da un club di serie A

Alcuni rumors settimane scorse spingevano anche Marco Giampaolo sulla panchina viola. Adesso l’ex tecnico di Milan e Samp è pronto per una nuova avventura. La giornata milanese di Marco Giampaolo prosegue: come scrive TMW dopo l’incontro con Urbano Cairo, terminato, e l’intesa raggiunta per un biennale con opzione sul terzo con il Torino, l’allenatore è ora a Casa Milan. Incontro per risolvere il contratto coi rossoneri, poi è atteso l’annuncio granata.

