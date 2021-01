“Dopo il 20 gennaio” il messaggio della Fiorentina sul mercato. Due colpi in ruoli specifici

Il mercato della Fiorentina? Il messaggio che arriva da giorni è una fotocopia di quattro parole “Dopo il 20 gennaio”. Questo è quello che riporta stamani La Nazione.

Perché il 20 gennaio? Perché da allora in poi, dopo aver fatto una bella scrematura dei giocatori “scontenti” che erano presenti in rosa, o comunque ritenuti non indispensabili, la Fiorentina cercherà di mettere a segno i colpi in due ruoli specifici (al di là del discorso che è già stato fatto sull’esterno destro): il tattico di centrocampo e la seconda punta che possa, all’occorrenza, giocare anche da centravanti al posto di Vlahovic.

Oltre ad essere dei tormentoni, Caicedo e Torreira rappresentano gli identikit perfetti dei calciatori che farebbero il caso dei viola.