Dopo il 5-0, c’è chi critica l’arbitro Giua in Fiorentina-Sampdoria: “Commesso più di un errore, Milenkovic da giallo”

Sul proprio sito, il Corriere dello Sport dà un giudizio all’arbitraggio in Fiorentina-Sampdoria di Antonio Giua. Nonostante il largo risultato e la gara piuttosto tranquilla, negativo il voto del quotidiano all’operato del direttore di Olbia:

“Gara che si è trasformata in una passeggiata per Giua, che pure – soprattutto con il risultato in equilibrio – ha commesso più d’un errore, soprattutto dal punto di vista della rilevazione dei falli e la distribuzione dei provvedimenti disciplinari: come possa non essere giallo lo step on foot chiaro di Milenkovic su Djuricic è difficile da spiegare (tocca il pallone, il viola, ma va diretto sul piede dell’avversario)”.