Dopo il Celentano-bis di ieri sera, Rosati scala felice le montagne nel giorno libero – FOTO

E’ ormai diventato a tutti gli effetti il giocatore più simpatico dello spogliatoio viola. Il terzo portiere Antonio Rosati, che non si capisce più se di mestiere faccia il calciatore o il cantante, è un idolo per i tifosi viola, sempre pronti a ridere davanti ai suoi divertenti post sui social. La sua imitazione di Celentano -ripetuta in maniera eccelsa anche ieri sera alla presentazione della squadra- e pure il suo rinnovo di contratto con tanto di annuncio in corsivo lo certificano come trait d’union tra la Fiorentina e la sua tifoseria.

Intanto, nel giorno libero concesso ai giocatori, l’esperto estremo difensore viola lo ha passato insieme ai suoi cari tra le montagne intorno a Moena. Ecco il suo post su Instagram che lo ritrae in un bel quadretto familiare: