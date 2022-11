Risalgono al 27 febbraio 2019 gli scontri fuori dal Mandela Forum di Firenze in occasione della partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, 14 ultrà bergamaschi sono stati assolti dal Gup per non aver commesso il fatto. Per altri quattro, invece, è stata disposta dal giudice la messa alla prova.