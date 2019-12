Dopo il Genoa, la Fiorentina è la peggior squadra del 2019

Un record negativo del quale non c’è di certo da vantarsi: la Fiorentina è, solo dopo il Genoa, la peggior squadra della Serie A del 2019. La speciale classifica che tiene conto delle partite giocate in Serie A nell’anno solare che è ormai agli sgoccioli, vede la Fiorentina penultima con 32 punti guadagnati in 36 partite giocate (in media meno di un punto a partita), con i grifoni che hanno fatto peggio di solo 3 punti. Lo score della squadra viola in campionato dice 6 vittorie, 14 pareggi e 16 sconfitte. In Coppa Italia invece si contano 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Si conclude (per fortuna) qui un anno sportivo che ci ha regalato più dolori che gioie, sperando che il nuovo anno ci porti almeno qualche soddisfazione…