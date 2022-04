Dopo il mercato, i rinnovi e il logo, adesso c’è da pensare al campo. Contro l’Empoli per spezzare la maledizione post-sosta

Si riparte dall’Empoli, si riparte da dopo la sosta nazionali. Un momento che non ha portato particolare fortuna alla Fiorentina in questa stagione, che dopo gli stop ha collezionato 3 sconfitte su 5 partite giocate. Un limite da superare, anche se questa è stata l’ultima sosta della stagione. Serve farlo per rimanere agganciati alla zona Europa, nonostante la partita sia stata preparata con il gruppo al completo in solo due giorni. Nessun alibi, non servono per una squadra che vuole tornare grande. Dopo il mercato, i rinnovi, il logo, c’è da tornare al campo.

Come riporta il Corriere Fiorentino, da ora i avanti sere la consapevolezza che ogni punto peserà un quintale. Italiano non ha nessun dubbio: se la filosofia rimarrà quella che la squadra ha fatto vedere in questa stagione, i risultati arriveranno.