Dopo il Milan, una fase cruciale

Empoli, Sampdoria, Bologna, Salernitana, Sassuolo e Verona. Sinistre, nel senso di insidiose, come le sei partite che attendono la Fiorentina dopo il Milan, prima della fine del girone d’andata. Come sottolinea Calciomercato.com, tutte teoricamente alla portata, e, se il trend di questa prima parte di stagione verrà confermato, capaci di portare qualcosa come dodici-quindici punti in dote alla classifica viola.

Uno scenario del genere proietterebbe la banda di Italiano poco oltre i sessanta punti a fine stagione, un totale che potrebbe voler dire Europa o Conference League a seconda dell’andamento di chi precede. Ma prima certe partite bisogna giocarle.