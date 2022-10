Dopo il poker alla Fiorentina, la Lazio si ferma contro lo Sturm Graz e rischia la retrocessione in Conference. Un ex viola a segno contro il Monaco

Come la Fiorentina, anche la Lazio di Maurizio Sarri era impegnata questa sera in Europa. Dopo aver fatto poker al Franchi, i biancocelesti sono tornati all’Olimpico, dove hanno ospitato lo Sturm Graz. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie ad un rigore del solito Ciro Immobile, ma al 47′ sono rimasti in dieci a causa della doppia ammonizione di Lazzari.

Pochi minuti dopo, Boving Vick ha trovato il pareggio, ma al 71′ Pedro, su assist di Felipe Anderson, ha riportato la Lazio avanti. Una decina di minuti dopo, però, ancora il classe 2003 Vick ha pareggiato i conti per il 2-2 finale. Lazio che sale a 5 punti in un girone in cui tutte le squadre si ritrovano a quel punteggio: al momento, la squadra italiana retrocederebbe in Conference League.

Sempre in Europa League, giocava il Trabzonspor, squadra in cui milita l’ex difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, colui che segnò contro il Benevento rendendo omaggio a Davide Astori nel 2018. Proprio il brasiliano ha segnato in serata nel successo contro il Monaco, con un altro bellissimo colpo di testa su corner di Bakasetas (in estate accostato alla Fiorentina).