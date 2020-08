Dopo il trionfo in Coppa Italia, per due giovanissimi della Fiorentina arriva anche la convocazione in Nazionale

Erano in campo ieri sera nel trionfo della Fiorentina in Coppa Italia Primavera. Oggi, per Brancolini e Ponsi arriva un’ulteriore soddisfazione stavolta di carattere personale. Il portiere e il difensore, infatti, sono stati convocati dal ct Alberto Bollini per il raduno della Nazionale under 20, che si terrà a Tirrenia dal 30 agosto al 5 settembre. In programma per i giovani azzurri ci sono le gare contro Islanda, Slovenia e Norvegia, valide per l’accesso alla fase finale dell’Europeo.

