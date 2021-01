Dopo Juventus-Fiorentina… a La Penna tocca la Serie B

Dopo Juventus-Fiorentina 0-3 torna ad arbitrare il fischietto La Penna.

Per l’arbitro sarà un ritorno in campo in serie B durante Pescara-Cremonese. Resta al Var Mazzoleni che invece sarà impegnato nel derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio.

Uno stop, quello di La Penna, dopo le tante polemiche fatte da i tifosi juventini per gli episodi proFiorentina.