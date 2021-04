Dopo la Fiorentina Quagliarella colpisce anche il Milan, ma non basta per i tre punti: a San Siro finisce in pareggio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

All’ora di pranzo si sfidavano a San Siro Milan e Sampdoria, nella gara che apriva la 29esima giornata di Serie A. La partita è finita 1-1, con Quagliarella che ha portato in vantaggio i blucerchiati e Hauge che ha pareggiato all’87esimo.

Da segnalare l’espulsione di Silva al 59esimo che ha costretto la Sampdoria a giocare in dieci per una buona mezz’ora. Nel finale il Milan ha colpito un palo con Kessie, sfiorando la clamorosa vittoria in rimonta.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65*, Milan 60, Juventus*, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo 39*, Verona 38, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina, Benevento, Spezia 29, Torino 23*, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15. (* una partita in meno)