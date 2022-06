Dopo la Fiorentina, Salah pronto a far piangere anche il Liverpool: l’egiziano strizza l’occhio al Real Madrid

Dopo Sadio Mané, ceduto nei giorni scorsi al Bayern Monaco, anche Mohamed Salah può salutare il Liverpool. Ne è convinto il Sun, che scrive di come Jurgen Klopp sembri disposto a privarsi del ‘Faraone‘ in cambio di un’offerta adeguata (pari a quasi 70 milioni di euro).

L’egiziano nel 2023 andrà in scadenza di contratto e le trattative per il suo rinnovo non prendono quota: il rischio per il club dei ‘Reds‘ è di doverlo salutare l’anno prossimo senza ottenere alcunché in cambio. Dopo aver salutato la Fiorentina dopo appena 6 mesi nel rammarico dei tifosi, l’ex viola Salah potrebbe spostarsi tra le fila dell’assoluta rivale del Liverpool a livello europeo. L’egiziano può dunque essere ceduto in questa sessione di mercato e il Real Madrid sembra interessato all’attaccante che ha messo in difficoltà i ‘blancos‘ nell’ultima finale di Champions. Un modo per dimenticare le rinuncia a Mbappé.