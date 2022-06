Come la Guagni qualche anno fa, anche la capitana fiorentina Tortelli lascia il club

Come Alia Guagni lasciò la squadra del proprio cuore e della propria città qualche stagione fa, anche per il capitano Alice Tortelli sta per ripetere il corso della storia. Dopo l’ultima stagione difficile con la Fiorentina, conclusa nei bassifondi della classifica e con la salvezza raggiunta soltanto alla penultima giornata, la giocatrice fiorentina è pronta a rilanciarsi.

Secondo quanto riporta Tuttocalciofemminile, la calciatrice si accaserà all’Inter la prossima stagione. La centrale difensiva classe ’98 è molto stimata dall’allenatrice nerazzurra Rita Guarino che l’ha individuata come perfetta sostituta della brasiliana Kathellen. Tortelli era seguita anche da Milan e Juventus, ma alla fine ha preferito il progetto del club di Suning. Dopo la Guagni partita per la Spagna quindi, un’altra fiorentina lascia il club per andare a cercar miglior sorte altrove.