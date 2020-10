Dopo la Juventus altre due squadre di Serie A chiudono i propri settori giovanili

Qualche giorno fa la Juventus, dopo alcuni casi di positività al Coronavirus, aveva deciso di sospendere in via precauzionale tutte le attività del proprio settore giovanile. Oggi è arrivata la stessa decisione, per altri tamponi positivi, per Milan e Sassuolo. I neroverdi hanno chiuso per il momento soltanto il settore giovanile. Per quanto riguarda il campionato Primavera 1 tanti rinvii per la giornata in programma questo week end tra cui Empoli-Fiorentina. A rischio dunque anche le gare delle prossime settimane

