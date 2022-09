Dopo la partita contro la Fiorentina, la Juventus rischia di perdere un suo gioiello per la Champions League

Nel match di ieri, Fiorentina-Juventus 1-1, i bianconeri non si sono certo distinti per una prova brillante e convincenti. Nella lista dei peggiori, rientra in basso anche Angel Di Maria, che non è riuscito a incidere. L’argentino, tuttavia, è stato anche influenzato da un piccolo infortunio, come riporta Tuttosport.

Di Maria ha subito una botta al polpaccio nella sfida al Franchi e occorre avere massima prudenza con lui. Dopo l’allenamento odierno, i bianconeri capiranno se poterci fare affidamento per la sfida di Champions League contro il PSG. L’assenza non è certa, ma da tenere in conto.