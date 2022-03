Dopo la salvezza raggiunta, per l’Hellas Verona la Fiorentina è il primo test “da grande”

Dopo la vittoria per 3-0 sul Venezia grazie alla tripletta di Giovanni Simeone, l’Hellas Verona ha raggiunto quota 40 punti, quella della matematica salvezza. “Da ora in poi dobbiamo cercare di vincerne il più possibile. Tranquillità con il sogno Europa sullo sfondo. Per la squadra gialloblù quella di oggi al Franchi contro la Fiorentina sarà la prima vera prova di maturità da grande squadra. Nelle prossime sei partite di campionato, infatti, i veneti incontreranno Fiorentina, Napoli, Inter e Atalanta, oltre a Empoli e Genoa.

Per i gialloblù è il momento di alzare l’asticella. A riportarlo è L’Arena.