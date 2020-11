Dopo la trasferta al Tardini di Parma, anche un membro dello staff della Fiorentina era risultato positivo al Coronavirus dopo la positività di Callejon. Per questo motivo la bolla nella quale si trova la squadra viola non terminerà domani ma bensì martedì 17 novembre. I Nazionali che non sono ancora partiti per i ritiri attenendosi al protocollo imposto dall’ASL Toscana, rimarranno dunque a Firenze fino alla ripresa del campionato.

