Dopo la tripletta Dazn, la Fiorentina trasloca. Come seguire la partita con l’Inter in DIRETTA TV

Dopo la tripletta su Dazn, la Fiorentina trasloca, almeno a livello televisivo. Il match di questa sera contro l’Inter andrà in diretta su Sky. L’incontro sarà visibile contemporaneamente su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numeri 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numeri 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 252 (numero 252 del satellite). Ovviamente la visione della partita sarà a pagamento.

Per chi non potrà accedere al mezzo televisivo ricordiamo che sarà possibile seguire la nostra diretta testuale gratuita, con le azioni in tempo reale e i vostri commenti sulla gara.