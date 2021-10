Dopo l’addio alla Fiorentina Gattuso declina altre offerte “italiane”. Su di lui c’è anche il Newcastle, ma…

Non sembra essere molto fortunato il post addio alla Fiorentina per Gennaro Gattuso, ancora alla ricerca di una sistemazione dopo i due anni al Napoli e la brevissima parentesi a Firenze. In queste ultime settimane le offerte per lui non sarebbero mancate, arrivate da squadre come il Monza e il Genoa, alla ricerca di un nuovo allenatore. Gattuso (e Mendes) è però ambizioso e ha declinato immediatamente le due offerte.

Per lui si parla anche di un possibile futuro in Premier League al Newcastle, anche se la nuova dirigenza preferirebbe puntare su un profilo top a fine stagione, anche se la posizione in classifica della squadra non sembra essere rassicurante.

Gattuso vorrebbe continuare ad allenare in Italia, ma gli ultimi dissidi con Commisso potrebbero aver macchiato la sua reputazione, almeno nel Belpaese.