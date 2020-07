Dopo le avventure in prestito del difensore viola, questa potrebbe essere l’occasione per confermarsi alla Fiorentina

Toscano di nascita, fiorentino da quando ha cominciato a toccare il pallone. Lorenzo Venuti, terzino viola che nelle scorse stagioni ha vestito le maglie di Brescia, Benevento e Lecce ma sempre rimasto di proprietà della Fiorentina. Finalmente quest’anno qualcuno ha creduto in lui e, dopo qualche incertezza, è indubbio che la sua stagione sia stata in crescendo. Lo spazio trovato dopo la pausa per il COVID ha messo in luce le buone abilità del difensore viola che all’occorrenza può spingersi anche in avanti. Iachini ha fiducia in lui e la conferma dell’allenatore potrebbe voler dire anche la conferma di Venuti a Firenze. Da titolare? Difficile dirlo ora, con la situazione Dalbert ancora tutta da risolvere con l’Inter. Lorenzo però c’è, umile, silenzioso, lavoratore. Con il giglio sul petto fin da giovane, orgoglioso di indossare la maglia con la quale è cresciuto.

