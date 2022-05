Dopo le critiche Spalletti scherza : “Il mio futuro? É l’allenamento di martedì prossimo”

Questo pomeriggio al termine di Torino-Napoli, vinta dai partenopei di misura per 1-0, l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti ha commentato le voci che lo vedrebbero lontano da Napoli. Il tecnico toscano che dopo i risultati dell’ultimo periodo, tra cui la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, era stato clamorosamente messo in discussione ha scherzato cosi sul suo futuro:

“Il futuro è il prossimo allenamento, quello di martedì. Dobbiamo pensare a finire bene la stagione, non pensiamo alla prossima. A voi interessa solo se si vince il campionato oppure no. Facciamo lavorare seriamente e diamo il merito a tutti per il lavoro fatto. Abbiamo raggiunto un grandissimo risultato, grandissimo. Poi penseremo al futuro”.