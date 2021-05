Dopo le due tegole in difesa, Cosmi rischia di dover fare a meno anche di una pedina fondamentale in attacco contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato da il sito ilRossoBlu.it, nei prossimi giorni saranno valutate attentamente in casa Crotone le condizioni dell’attaccante Adam Ounas in vista della partita di sabato contro la Fiorentina. L’attaccante franco-algerino era stato costretto a uscire nella partita contro il Benevento giocata domenica per una botta al ginocchio. A rischio dunque la sua presenza per l’ultima partita di campionato contro la squadra di Iachini, dopo le già certe assenze tra le fine crotonesi dei difensori Magallan e Golemic.