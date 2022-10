Dopo le voci su Inter e Sampdoria adesso Paulo Sousa potrebbe davvero tornare in Serie A

l suo calcio propositivo e di possesso si era fatto apprezzare anche in Italia ai tempi della Fiorentina. Paulo Sousa, soprattutto il primo anno, aveva regalato ottime prestazioni con la Viola, facendola tornare a competere per le zone alte della classifica. Tra il 2015 e il 2017 era uno degli allenatori più in voga nel nostro campionato.

Nelle ultime settimane era stato avvistato anche a San Siro ad assistere alle partite dell’Inter e qualcuno, vista anche la traballante condizione di Simone Inzaghi, aveva ipotizzato che il portoghese potesse subentrare proprio alla guida dei nerazzurri. In realtà il futuro di Paulo Sousa potrebbe essere si in Italia ma con una squadra di cabotaggio inferiore.

Dopo Ad opzionarlo è stato il Verona che in questo prossimo turno di campionato contro la Salernitana, in caso di mancato risultato, potrebbe decidere di esonerare Cioffi. Il presidente Setti vorrebbe un nome importante per rilanciare il proprio progetto e chissà che alla fine proprio Paulo Sousa possa accettare la sfida. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi.