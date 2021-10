Dopo l’esonero di Steve Bruce, in questi giorni il Newcastle sta valutando a chi affidare la panchina. Secondo quanto riporta Sky Sport, in corsa per il club bianconero ci sarebbe anche Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma, cercato in estate anche dalla Fiorentina dopo il divorzio con Gattuso, avrebbe già dato la disponibilità ai Magpies, pronto per una nuova avventura in Premier League.