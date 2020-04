Dopo l’esperienza non felice all’Ajax, un giovane centrocampista rumeno entra nel mirino della Fiorentina

Un nuovo centrocampista nel mirino della Fiorentina. Si tratta del rumeno Razvan Marin, passato la scorsa estate dallo Standard Liegi all’Ajax. Tuttavia non è stata molto fortunata la sua esperienza in Olanda, con appena dieci presenze e un assist, tanto che il ragazzo classe 1996 sarebbe già con le valigie in mano. Su di lui, come riporta il quotidiano rumeno Gazeta Sporturilor, ci sarebbe dunque l’interesse della Fiorentina. I viola sono pronti a insidiare il Bruges, primo candidato all’acquisto, ma anche lo Standard Liegi che potrebbe voler riprendere indietro il giocatore.