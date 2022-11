Dopo l’operazione, Sottil segna sul calendario le possibili date per il ritorno in campo: ecco quali sono

La Fiorentina è pronta a tornare in campo domani per la ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campo dopo la sosta per i Mondiali. Chi ancora non lavorerà in gruppo, sarà sicuramente Riccardo Sottil, operato alla schiena dopo il dolori che lo hanno accompagnato nell’ultimo periodo.

L’intervento chirurgico è andato bene e in 5-6 settimane dovrebbe tornare in gruppo. Vorrebbe rientrare tra il 5 febbraio e il 12 febbraio, quando sono in programma rispettivamente le gare contro Bologna e Juventus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.