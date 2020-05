Dopo Milano e Bologna, anche a Pisa si fanno passi avanti per il nuovo stadio

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale il Pisa ha annunciato l’approvazione della variante urbanistica che rappresenta l’ultima tappa per l’approvazione definitiva del nuovo progetto per lo stadio Romeo Anconetani e per l’area circostante. Dopo le notizie degli scorsi giorni sull’accordo trovato a Bologna per la riqualificazione del Dall’Ara e a Milano per l’abbattimento di San Siro, anche a Pisa sembra essere tutto pronto per “l’intervento di radicale ristrutturazione e rivalutazione di un’importante area della città situata a poche centinaia di metri dalla Torre Pendente, l’orgoglio di Pisa“.

