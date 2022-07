Dopo Niccolò, anche Edoardo Pierozzi si prepara a partire. Sarà Serie B anche per lui

Almeno a livello giovanile, il calciomercato della Fiorentina comincia a prendere vita. Dopo il tris di acquisti (in prestito) della Reggina, con Dutu, Agostinelli e Niccolò Pierozzi, è pronto a partire anche il fratello di quest’ultimo, Edoardo. Anche in questo caso, sarà un’avventura in Serie B.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il Palermo si rinforzerà sulla corsia laterale di destra con l’acquisto, appunto, di Edoardo Pierozzi. Per il ragazzo, sarà la seconda esperienza consecutiva nella serie cadetta, dopo la scorsa stagione trascorsa all’Alessandria, conclusa con una sfortunata retrocessione.