Dopo novanta minuti a reti bianche la Fiorentina supera l’Espanyol ai calci di rigore e si aggiudica la Unbeatables Cup

FIORENTINA-ESPANYOL 0-0 (4-2 dcr)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Igor, Martinez Quarta (70′ Dalle Mura), Biraghi (78′ Terzic); Duncan, Bianco, Bonaventura (78′ Benassi); Saponara, Callejon (78′ Sottil), Vlahovic. All. Vincenzo Italiano

Finisce qui! La Fiorentina vince 4-2 ai calci di rigore e si aggiudica la Unbeatables Cup!! Due errori per l’Espanyol, mentre i giocatori viola hanno fatto en plein di centri

Benassi GOL

Melamed GOL

Saponara GOL

Merida Perez PARATO

Sottil GOL

Gracia Sanchez GOL

Vlahovic GOL

Embarba ALTO

CALCI DI RIGORE

90′ – Corner per la Fiorentina, Saponara crossa male e l’arbitro fischia la fine. Si va ai calci di rigore

88′ – Merida Perez scodella in mezzo la punizione trovando un compagno davanti a Dragowski, ma la posizione era irregolare

87′ – Cambio nell’Espanyol: entra con il numero 32 Gracia Sanchez

85′ – Fallo di Duncan poco oltre il centrocampo, punizione per l’Espanyol

83′ – Contropiede della Fiorentina spinto da Saponara che però non si concretizza

82′ – Vlahovic si libera e apre per Venuti, cross in mezzo che scatena una serie di rimpalli risolti alla fine dalla difesa dell’Espanyol

81′ – Giropalla della Fiorentina alla ricerca di spazi

78′ – Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Biraghi, Bonaventura e Callejon, dentro Terzic, Benassi e Sottil

77′ – Altra iniziativa sulla sinistra dell’Epanyol, pallone messo in mezzo ma Dragowski è attento e blocca

76′ – Wu pescato in area sul filo del fuorigioco, ma la sua girata di prima non spaventa Dragowski

75′ – Corner per l’Espanyol, dalla bandierina va Embarba ma Dalle Mura mette fuori di testa con autorità

73′ – Cambio nell’Espanyol: fuori Giner, dentro Calero

72′ – Embarba mette in mezzo dalla destra, sotto porta tenta la deviazione Tomas che per fortuna non inquadra la porta

70′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Martinez Quarta, dentro Dalle Mura

67′ – Grande spunto di Vlahovic che riceve spalle alla porta, si gira e calcia col destro dalla distanza sfiorando il palo alla destra di Diego Lopez

65′ – Azione pericolosa dell’Espanyol, si salva in qualche modo la difesa viola con gli avversari che reclamano per un rigore che però non c’è

64′ – Giner spunta in area e tenta di sorprendere Martinez Quarta, che però rimedia e lo ferma vanificandone il passaggio in mezzo

61′ – Grande giocata di Bianco in mezzo al campo, fallo di Merida che viene ammonito

59′ – Tiro in porta di Tomas deviato e bloccato da Dragowski, ma la posizione era irregolare

57′ – Triplo cambio nell’Espanyol: fuori Darder, Melendo e Gomez, dentro Merida, Melamed e Bare

56′ – Intanto arriva il dato ufficiale: sono 2126 i tifosi viola presenti al Franchi questa sera

55′ – Altro lancio in profondità per Vlahovic, mira troppo lunga e uscita sicura di Diego Lopez

53′ – Lancio lungo per Callejon che sprinta e riesce a mettere il pallone in mezzo, Vlahovic leggermente trattenuto non ci arriva

52′ – Calcione subito da Biraghi, punizione dalla sinistra per la Fiorentina

50′ – Giner si infila in mezzo a Venuti e Quarta, quest’ultimo lo placca concedendo punizione dal limite dell’area all’Espanyol, posizione leggermente defilata. Alla battuta va Embarba che chiama Dragowski alla deviazione in tuffo con la mano di richiamo

49′ – Rinvio di Diego Lopez, bell’anticipo di Quarta a centrocampo ma poi l’azione viola sfuma

47′ – Verticalizzazione su Vlahovic, il difensore lo anticipa secco

46′ – Martinez Quarta riceve palla ai trenta metri e ci prova, palla in curva

45′ – Comincia la ripresa

SECONDO TEMPO

45′ – Finisce senza recupero il primo tempo, 0-0 con poche emozioni tra Fiorentina ed Espanyol

43′ – Ammonito Bianco, autore di un fallo tattico a centrocampo

40′ – Partita che vive una fase di stallo, Bonaventura esce da una situazione complicata con una giocata di fine ma viene fermato con un fallo

37′ – Biraghi riceve a sinistra, cross morbido respinto dalla difesa con Bianco che tenta di recuperare il pallone ma tocca con la mano

35′ – Ennesimo cambio di gioco, stavolta ad opera di Martinez Quarta, che non trova destinatario sulla fascia opposta

33′ – Buona trama della Fiorentina, ma Duncan sbaglia l’ultimo passaggio pescando Saponara in fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte l’Espanyol tenta la via del lancio lungo, ma è attento Dragowski nell’uscire con i piedi fuori dall’area

31′ – Primo ammonito del match, si tratta di Gomez Sola che ha speso un fallo tattico per fermare Bianco

30′ – Giner prova a sfondare in area sulla sinistra, lo ferma in corner Callejon

29′ – Ricomincia la partita dopo un piccolo stop per bere e rinfrescarsi

25′ – Ennesima azione sulla sinistra della Fiorentina, ma il cross di Biraghi esce durante la traiettoria

23′ – Il pressing asfissiante sui difensori avversari, chiamato a gran voce da Italiano, sarà una delle armi della nuova Fiorentina

21′ – Ripartenza Fiorentina, Callejon suggerisce per Vlahovic che entra in area e appoggia all’indietro per Bonaventura, il suo destro è rimpallato da un difensore

20′ – Bianco tenta la sventagliata ma sbaglia la misura, qualche difficoltà a impostare il gioco per la Fiorentina

18′ – Wu si invola in porta grazie a un rimpallo fortunato, bravissimo Venuti a recuperare su di lui

16′ – Giropalla da dietro dell’Espanyol, che però quando prova ad uscire viene fermato dalla retroguardia viola

13′ – Si interrompe il gioco, applausi del Franchi per ricordare Davide Astori

12′ – Biraghi spinge a sinistra e crossa sul secondo palo, Callejon si coordina per la battuta al volo ma colpisce un avversario. Calcio d’angolo, alla battuta va Callejon che pennella per la testa di Martinez Quarta, incornata alta di poco

11′ – Azione dell’Espanyol sviluppata sulla sinistra, cross teso di Giner che Dragowski non riesce ad intercettare ma per fortuna non porta frutto

9′ – Punizione battuta velocemente dall’Espanyol, Tomas controlla in area e mette in mezzo ma trova la presa ferrea di Dragowski

8′ – Gomez prova ad autolanciarsi a destra, ma si allunga il pallone consegnandolo a Dragowski

7′ – Altra ottima azione della Fiorentina in verticale, nata dalla regia di Bianco e conclusa da un passaggio sbagliato di Biraghi

5′ – Va via Darder, Bianco è costretto al fallo tattico a centrocampo. Sugli sviluppi della punizione poi sfuma l’azione dell’Espanyol

4′ – Bellissima azione della Fiorentina! Biraghi va via sulla sinistra con un gran numero, poi mette a rimorchio per Saponara che calcia forte sul primo palo trovando la grande parata di Diego Lopez in corner

3′ – Brutta palla persa da Venuti, l’Espanyol riparte in campo aperto ma Igor ferma tutto con un grande intervento

2′ – Buon giro palla da dietro della Fiorentina, guidata dalle urla continue di Italiano

0′ – Si comincia!

Manca poco all’inizio di questa amichevole tra Fiorentina ed Espanyol. Finalmente davanti ai tifosi, seppur in numero limitato e solo nel settore Maratona, Vincenzo Italiano si appresta a guidare per la prima volta la squadra viola al Franchi. La Fiorentina gioca con le nuove maglie viola con banda orizzontale bianca, mentre il portiere Dragowski indossa la divisa gialla.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Bianco, Bonaventura; Saponara, Callejon, Vlahovic. All. Vincenzo Italiano

ESPANYOL (4-2-3-1): Diego Lopez, Victor Gòmez, Cabrera, Pedrosa, Davis Lòpez, S. Darder, Embarba, Melendo, Wu Kei, Raul De Tomas. All. Moreno.

Serata di gala al ‘Franchi’, dove per la prima volta nell’ultimo anno e mezzo più di 1000 persone potranno assistere ad una partita della Fiorentina: si tratta del primo test-riapertura (parziale) e coincide con la prima vera amichevole di un certo livello da parte della squadra viola. Di fronte ci sarà l’Espanyol, nell’ambito dell’Unbeatable Cup, organizzata per commemorare Dani Jarque e Davide Astori. Primo test casalingo anche per Vincenzo Italiano e chance più che altro per i calciatori da rilanciare, dato che di nuovo ci saranno solo Maleh e Gonzalez: fischio d’inizio alle 19 e Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.